На реактивных скоростях: кадры дозаправки Су-30СМ и Ту-142 в небе над Черным морем

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры одного из сложнейших элементов летной программы - самолеты морской авиации совершили более 20 дозаправок за один рейс танкера в небе над Черным морем.

Истребитель Су-30СМ, Су-24 и противолодочный винтовой самолет Ту-142, который впервые присоединился к тренировкам штурмового полка, состыковались с Ил-78, чтобы пополнить запасы топлива.

Экипажам для выполнения поставленной задачи необходима ювелирная точность, так как дозаправка происходит на реактивных скоростях.