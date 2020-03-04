АрМИ-2020: в Минобороны рассказали об изменениях в конкурсах Игр

В 2020 году в программу Армейских международных игр вошли более 30 конкурсов, из них 17 спланировано провести на территории иностранных государств. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Расширяется география Игр, соответственно, увеличивается количество участников и болельщиков. Интерес к Играм растет, и это очевидно», - подчеркнул он.

По словам генерал-лейтенанта организаторами конкурсов в настоящее время прорабатываются изменения, которые будут направлены на их усложнение с целью обеспечения роста мастерства военнослужащих и зрелищности для болельщиков.

«На одном из самых популярных конкурсов - на "Танковом биатлоне" - увеличится количество мишеней для поражения из пушки танка, прорабатываются несколько вариантов ведения огня. Появятся образцы новых танков. Возрастет конкуренция», - отметил Евкуров.

В конкурс «Авиадартс», по словам замминистра, в номинации «Истребительная авиация» будет включен элемент «маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары». В программу нескольких конкурсов включен рукопашный бой, в том числе под водой на конкурсе «Глубина».

«Увеличена протяженность маршрута конкурса "Военное ралли", который пройдет по территории двух государств - России и Монголии», - добавил он.

Кроме того, генерал-лейтенант напомнил, что впервые АрМИ будут проводиться одновременно с Международным военно-техническим форумом «Армия-2020», поэтому участники и зрители смогут наблюдать не только состязания, но и ознакомиться с современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также увидеть их огневые возможности в ходе динамического показа.