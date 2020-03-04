С-300 отразили воздушную «атаку» в Подмосковье: видео учений

В Московской области прошли учение с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Батарея зенитных ракетных комплексов С-300В выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы на колонну техники», - рассказали «Звезде» в Западном военном округе.

Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

«Боевой расчет батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне», - добавили в пресс-службе.

При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет.

Всего в учении приняло участие более 350 военнослужащих и было задействовано более 130 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитной ракетной бригады Западного военного округа.