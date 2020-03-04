Два года «Эры»: начальник технополиса рассказал о суперЭВМ и объемах исследований

В Вооруженных Силах России уже два года функционирует Военный инновационный технополис «Эра». Итоги двухлетней работы существования технополиса подвел его начальник генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Он рассказал, что в настоящее время в технополисе трудится 41 научный сотрудник, включая девять докторов наук и 18 кандидатов наук.

«В 2019 году в технополисе подготовлены 11 офицеров для Вооруженных Сил и более 40 сотрудников для научно-исследовательских институтов и предприятий ОПК», - отметил Ивановский.

Основной формой научной деятельности в прошедшем году было выполнение плановых и инициативных научно-исследовательских работ. В сравнении с 2018 годом их число выросло в два раза.

«Введен в действие центр обработки данных на базе суперЭВМ. Запущены интернет-сегмент и открытый сегмент с подключением научно-лабораторных корпусов», - подчеркнул генерал-лейтенант.

По словам начальника технополиса, теперь все научные подразделения имеют доступ к супервычислителю.

«Он будет использоваться также рядом предприятий ОПК, заявки от которых уже поступают. Все это позволяет радикально повысить загруженность суперЭВМ технополиса», - добавил он.

В 2020 году сотрудники технополиса будут заниматься 37-ю научно-исследовательскими разработками, а также готовить и проводить 12 научно-технических конференций по направлениям исследований, организованным на площадке «Эры».

Кроме того планируется завершить разработку образовательных программ и приступить к ведению образовательной деятельности по ним на факультете переподготовки и повышения квалификации.

«Мы также приступили к ведению полномасштабных исследований по шести вновь введенным научным направлениям. И их продвижение, безусловно, станет одним из приоритетов развития "Эры". Конечно, важным событием текущего года станет участие в ежегодном Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", где технополис представит новые разработки, соберет на своей площадке экспозиции всех научных рот и проведет обширную деловую программу», - заключил Владимир Ивановский.

Целью создания технополиса «Эра» было формирование инновационной инфраструктуры в обеспечении поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере, а также создание проектов, способных обеспечить военно-техническое лидерство нашего государства. При формировании технополиса пристальное внимание уделялось образовательным программам для молодых ученых в рядах Российской армии. Уникальность технополиса состоит в том, что каждая разработка воплощается прямо на его базе: от идеи до тестового образца, а расположение на Черноморском побережье создает комфортные условия для работы и жизни.