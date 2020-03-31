Легендарные Т-34 после реставрации: кадры прибытия исторических танков в Алабино

Тридцать танков Т-34 после капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге прибыли в подмосковное Алабино. Технику доставили с помощью железнодорожного эшелона.

Отреставрированные Т-34 примут участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы. Легендарные танки проедут по Красной площади в Москве и поучаствуют в военных парадах в других городах России.

Экипажи гвардейской танковой армии ЗВО приняли историческую технику у представителей завода. Представители предприятия окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации обновленных Т-34.

Бронемашины были подвергнуты полной разборке и сборке. Каждую деталь очистили от ржавчины и покрасили. Детали, узлы и агрегаты перебрали, при необходимости восстановив или заменив на новые. В ближайшее время экипажи приступят к парадным тренировкам.