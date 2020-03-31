Танковой бой и гром артиллерии: кадры масштабных учений ЦВО под Оренбургом

Военные Центрального военного округа разгромили крупные вооруженные формирования условного противника. Учения с применением бронетехники прошли под Оренбургом.

По замыслу тренировки, «противник» взял под контроль важные рубежи. Танкисты вместе с мотострелки проделали тридцатикилометровый марш и атаковали условного противника, который занял оборонительные позиции.

Гаубицы «Мста-С» нанесли упреждающий огонь по целям, имитирующим противотанковые комплексы и артиллерийские системы неприятеля. Этим они обеспечили возможность для продвижения танковых и мотострелковых подразделений войск

Для разведки целей и корректировки огня были использованы БПЛА «Орлан-10». Всего в учениях было задействовано около ста единиц вооружения и военной техники.