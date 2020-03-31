В Генштабе отметили увеличение числа здоровых призывников

В 2019 году показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%, тогда как в 2012 году он находился на уровне 69,9%. Об этом в эксклюзивном интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он подчеркнул, что, таким образом, рост составил 7,7%.

«Цифры с точностью до десятой процента я привожу не случайно, за каждой из них - десятки тысяч человек. И это действительно существенный результат, которого нам удалось добиться благодаря различным мерам, принимаемым, как на государственном уровне, так и на местах», - подчеркнул Бурдинский.

Он добавил, что требования к состоянию здоровья призывников с каждым годом повышаются.

«Это обусловлено высокой интенсивностью боевой подготовки, необходимостью в кратчайшие сроки осваивать образцы современной боевой техники», - уточнил Бурдинский.

По его словам, те граждане, которые хотят пройти службу в армии, однако ранее были освобождены по состоянию здоровья, могут получить такой шанс: законодательством предусмотрена возможность повторного медицинского освидетельствования.

«После прохождения медицинской комиссии они могут пополнить армейский строй. В ходе каждого призыва таких насчитывается порядка 100 новобранцев», - добавил генерал-полковник.

Ранее Бурдинский сообщил о том, как будет проходить карантин для новобранцев.