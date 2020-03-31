Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Генштабе отметили увеличение числа здоровых призывников

Наталия Майорова
18:22 31.03.2020
Требования к состоянию здоровья призывников с каждым годом повышаются.
В Генштабе отметили увеличение числа здоровых призывников
© Фото: Минобороны РФ

В 2019 году показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%, тогда как в 2012 году он находился на уровне 69,9%. Об этом в эксклюзивном интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он подчеркнул, что, таким образом, рост составил 7,7%.

«Цифры с точностью до десятой процента я привожу не случайно, за каждой из них - десятки тысяч человек. И это действительно существенный результат, которого нам удалось добиться благодаря различным мерам, принимаемым, как на государственном уровне, так и на местах», - подчеркнул Бурдинский.

Он добавил, что требования к состоянию здоровья призывников с каждым годом повышаются.

«Это обусловлено высокой интенсивностью боевой подготовки, необходимостью в кратчайшие сроки осваивать образцы современной боевой техники», - уточнил Бурдинский.

По его словам, те граждане, которые хотят пройти службу в армии, однако ранее были освобождены по состоянию здоровья, могут получить такой шанс: законодательством предусмотрена возможность повторного медицинского освидетельствования.

«После прохождения медицинской комиссии они могут пополнить армейский строй. В ходе каждого призыва таких насчитывается порядка 100 новобранцев», - добавил генерал-полковник.

Ранее Бурдинский сообщил о том, как будет проходить карантин для новобранцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата31.03.2020, 16:36
Минобороны РФ: призывники отправятся к месту службы не раньше 20 мая из-за COVID-19
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:22 Армия
В Генштабе отметили увеличение числа здоровых призывников
18:21 В стране и мире
«Загибалась от боли»: Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
18:08 В стране и мире
Яндекс открыл онлайн-школу для учеников
18:08 В стране и мире
Сябитова отреагировала на приостановку регистрации браков в РФ во время пандемии
17:54 В стране и мире
СМИ: в Москве введут пропуска для выхода на улицу во время карантина
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.