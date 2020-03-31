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Минобороны РФ: призывники отправятся к месту службы не раньше 20 мая из-за COVID-19

Ирина Егорова
16:36 31.03.2020
Призывникам будут измерять температуру, а личный состав при перемещении - использовать медицинские маски.
Минобороны РФ: призывники отправятся к месту службы не раньше 20 мая из-за COVID-19
© Фото: Минобороны

По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в связи с ситуацией с коронавирусом, призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.

Главной задачей является недопущение возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский «Красной Звезде».

В качестве мер безопасности работа, которая касается призыва, будет скорректирована. Призывные и сборные пункты будут обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Также будет изменен график комиссий - даты явки призывников будут разграничены.

Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. Общественный транспорт будет исключен, в пункты постоянной дислокации они будут доставляться автомобильным транспортом воинской части.

«Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах без использования медицинских масок будет исключено», - сообщил Бурдинский.

На данный момент определены лечебные учреждения, в которые будут направляться те призывники, у которых имеются признаки коронавирусной инфекции.

«Организации Роспотребнадзора, где будет проводиться тестирование, тоже уже определены», - уточнил он.

Сейчас в Вооруженных Силах не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Весенний призыв будет проходить в 83 регионах страны. Исключением станет Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью. Пополнить армейский строй в этой году спешат 135 тысяч человек.

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