В Генштабе рассказали о том, как будет происходить призыв на военную службу

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» рассказал о том, как будет проходить карантин для новобранцев.

По его словам, призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек – столько же, как и прошлой весной. При этом комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.

Сам призыв будет проходить в 83 субъектах РФ. Исключением станет Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью.

В России стартует очередной весенний призыв, который будет проходить в особых условиях. В сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска были внесены коррективы из-за пандемии коронавируса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее принял решение о том, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, направленных на обеспечение призывных мероприятий, которые проходят в условиях распространения COVID-19.