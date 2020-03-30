Российские саперы завершили гуманитарное разминирование земель Лаоса

Российские военные Международного противоминного центра ВС России окончили выполнение совместных работ в команде с военными отряда разминирования Народной Армии Лаоса на их территории.

Военнослужащие должны были общими усилиями найти и обезвредить взрывоопасные предметы.

За весь период с октября прошлого года по март текущего специалисты из России проверили более 10 гектаров земли, обезвредив более 830 предметов.

Работу на уже безопасной территории принял Национальный комитет по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса. На соответствующей торжественной церемонии присутствовал замминистра обороны страны Онси Сенсук, выразивший благодарность россиянам и наградивший их дружественными медалями.

Во время проведения работ российские военнослужащие делились с коллегами из Лаоса знаниями по теоретической и практической армейской подготовке. Помимо этого войскам Лаоса была передана новейшая специальная техника для саперов.

Российский отряд разминирования был направлен в Лаос в октябре 2019 года для выполнения президентского указа о помощи стране в разминировании ее государственных территорий.