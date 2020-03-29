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Эхо в горах: кадры тактических стрельб минометчиков ЮВО

Тамара Астапенкова
05:20 29.03.2020
В общей сложности за время учений было поражено около 900 различных мишеней и целей, израсходовано более 20 тысяч боеприпасов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В Абхазии на полигоне Цабал на российской военной базе ЮВО прошли ротные тактические учения минометчиков с выполнением боевых стрельб.

Цели условного противника были уничтожены массированным огневым ударом из укрытий, находящихся вне зоны прямой видимости. Минометные подразделения выполнили более 100 выстрелов из 120-мм минометов 2Б-11.

В ночное время, в условиях горно-лесистой местности ротные тактические группы соединения провели стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, БТР-80 и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

В общей сложности за время учений было поражено около 900 различных мишеней и целей, израсходовано более 20 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 400 артиллерийских снарядов. В стрельбах принимали участие более 500 военнослужащих и было было задействовано более 100 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

Минометные подразделения военной базы ЮВО, после выполнения поставленных задач, совершили на боевой технике марш, протяженностью около 100 км от полигона Цабал к месту постоянной дислокации.

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