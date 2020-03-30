Заболевших нет: в ВС РФ проведено 3756 тестирований на COVID-19

В Вооруженный Силах России к воскресенью, 29 марта, проведено 3756 тестирований военнослужащих на коронавирус. По сообщению Министерства обороны, все результаты отрицательные, заболевших COVID-19 нет.

В 32 госпиталях ВС РФ развернуты специальные отделения на 4800 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. Сформированы и работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сообщается, что развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. Развернуто 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии.

В Вооруженных Силах РФ сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп оперативного реагирования. Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов.