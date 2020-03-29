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Битва с невидимым врагом: как российские военные специалисты борются с коронавирусом в Италии

Константин Худолеев
10:33 29.03.2020
По решению Владимира Путина и приказу Сергея Шойгу подразделения войск РХБЗ и бригады вирусологов совершили стремительный воздушный марш-бросок на Аппенины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На этой неделе российские военные специалисты приступили к оказанию помощи жителям Италии в борьбе с распространением короновируса. По решению президента России Владимира Путина и приказу министра обороны Сергея Шойгу подразделения войск РХБЗ и бригады вирусологов совершили стремительный воздушный марш-бросок на Аппенины. В течение двух суток с аэродрома Чкаловский 15 военно-транспортных  Ил-76 доставили на авиабазу ВВС под Римом более 100 специалистов-эпидемиологов и вирусологов, восемь медицинских бригад, комплексы для дезинфекции, индивидуальные средства защиты, медоборудование, в том числе  100 тысяч тест-систем для определения коронавируса.

В Италии колонна российской военной техники первым делом совершила марш на север - в Бергамо. В этом городе, где, кстати, ситуация с COVID-19 хуже всего по стране, военные вирусологи и специалисты химзащиты вступили в бой со смертельно  опасной инфекцией.

В пансионате «Мартино Занки» медперсонал встретил наших военных с надеждой и верой в лучшее. У местных властей нет никакого сомнения, что именно здесь находится один из очагов заражения. Об этом говорит пугающая статистика: за последние три недели из 100 пациентов дома престарелых 20 умерли от тяжелой формы воспаления легких. Но все эти смерти не попали в официальную статистику, потому что просто не делались тесты на коронавирус.

Перед приездом наших военных медперсонал убрал из палат личные вещи своих подопечных. Всю мебель в помещениях учреждения российские специалисты обработали специальным раствором.

«Специальный раствор, перекисно-дезинфицирующая рецептура используется. Обработка происходит сверху вниз и на выход. Максимальное количество поверхностей было обработано», - объяснил «Звезде» командир взвода специальной обработки Денис Сазонов.

Пока экипажи машин для аэрозольный дезинфекции работают внутри, спецтехника обрабатывает территорию снаружи, чтобы не допустить распространения инфекции. По завершении обработки - обязательная санобработка всего защитного облачения.

Всего нашему отряду предстоит обработать десятки таких медицинских и социальных учреждений в провинции Ломбардия,  многие из которых закрыты на карантин из-за вспышки заболевания, своих сил у местных властей на это просто не хватает.

В Италии огромный интерес к работе российских военнослужащих, и даже на входе в отель «Сан-Марко», где проходит пресс-конференция руководителя группы наших специалистов, направленных в Бергамо - флаг РФ наряду с итальянским и Евросоюза.

Российские военные медики-инфекционисты скоро приступят к работе в мобильном госпитале в Бергамо, сейчас заканчивается его строительство. Чтобы попасть в эту местность экипажи проехали около 600 километров по магистралям через Флоренцию, Болонью, Парму и Милан. На итальянских дорогах сейчас не бывает пробок, но даже немногие водители приветствовали российскую колонну.

В составе колонны - аэрозольные комплексы дезинфекции, авторазливочные станции, лаборатории и комплексы обнаружения патогенных биологических агентов. Все это необходимо для борьбы с распространением коронавируса.

Сейчас вся эта техника, предназначенная для защиты от опасного заболевания, уже применяется в прямом смысле в боевых условиях, противник невидимый, но смертельно опасный и наши военные должны помочь итальянцам с ним справиться.

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