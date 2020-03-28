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Летчик-инструктор сравнил характеристики Су-35 и F-16

Николай Чиндяйкин
08:38 28.03.2020
Су-35 превосходит американский F-16 не только по маневренности, но и по степени защиты от воздействия высокоточного оружия, считает летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Летчик-инструктор сравнил характеристики Су-35 и F-16
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов в интервью «Звезде» сравнил технические характеристики истребителей Су-35 и F-16. По его словам, российский самолет превосходит американский по маневренности и ближнему бою.

«Не секрет, что Су-35 превосходит серию F именно по маневренности, по ближнему бою. У него более совершенное оборудование, и НАТО, конечно, обеспокоено тем, что этот самолет находится в Сирии», - отметил Красноперов.

У российского многоцелевого истребителя достаточно большой и грозный  арсенал. Он оснащен управляемыми ракетами средней дальности класса «воздух-воздух» с моноимпульсной головкой самонаведения Р-77. Специалисты считают, что это оружие опасно в воздушном бою, в первую очередь, благодаря своей дальности и маневренности.  Выпущенная ракета способна наносить удары по противнику даже в условиях плохой видимости. Р-77 имеет специфическую аэродинамическую конструкцию, что позволяет увеличить управляемость, скорость и вес ракеты. 

Россия и США используют разные концепции требований к истребителям. У нас упор делается на сверхманевренность. И тут у России громадный отрыв. Значительная разница и в дальности полета. Для сравнения, если F-16 может совершать перелеты на расстояние до 2700 километров, то Су-35 способен преодолевать на одной заправке 3600 километров. Но и это еще не все способности российского истребителя.

«Он может выполнять фигуры высшего пилотажа - причем, такие, которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам. Двигатель у него более мощный. Он может развивать скорость звука не на форсаже, а просто в обычном режиме. Этим не может похвастаться самолет F. Так что движки у них перекрывают. Ну и изменяемый вектор тяги, поверьте, это шикарная вещь, которая позволяет ему лететь чуть ли не хвостом вперед. Если бы такой самолет был бы во время войны, то, поверьте, мы бы там немцев сбили бы за два счета», - подчеркнул Красноперов.

Российский истребитель Су-35 надежно защищен от воздействия высокоточного оружия благодаря применению комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины».  Упредить удар по самолету позволяет и установленный на Су-35 локатор, который заранее видит вражеские самолеты на дальностях до 400 километров. Для сравнения: F-16 видит всего на 200 километров. При этом российский радар способен обнаруживать цели даже в условиях активных радиопомех.

Есть у локатора Су-35 и специальный режим «Вертолет», позволяющий вскрывать объекты, находящиеся в небе неподвижно. Радар распознает вертолеты по вращающимся лопастям. Всего наш истребитель может засекать до трех десятков воздушных целей, и при этом восемь из них — одновременно обстреливать. В зоне видимости радара могут находиться и не менее четырех наземных целей, по двум из которых он может вести огонь.

«Это наша новая разработка. Тут задание летчика как бы упрощается. И нет необходимости уже заниматься этими наведениями. Он просто пускает ракету, а дальше ракета сама уже берет ту цель, которую она запрограммировала. И все зависит от того, сколько ракет в данный момент осталось на борту. Он выбирает цели, которые более важные», - рассказал летчик-инструктор.

У американского F-16 возможность работы по наземным целям реализована по остаточному принципу. Этот самолет способен нести лишь две корректируемые авиабомбы. Отсутствует и специализированное бомбардировочное оборудование. Бомбы, наводящиеся по сигналу GPS, способны поражать лишь неподвижные цели.

Чем еще уникальны российские самолеты. И как ВКС России защищают небо над Сирией? Ответы на эти вопросы зрители «Звезды» найдут в новом спецвыпуске «Скрытых угроз». Премьера 30 марта в 19:40 на нашем телеканале.

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