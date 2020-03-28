Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

В Италии в провинции Ломбардия в городе Немуро бригада врачей эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дизенцифионную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».

Российскими военными специалистами в общей сложности было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений. Также были обработаны специальным реагентом подъездные пути к медучреждению.

Военные специалисты из РФ провели протиэпидемические мероприятия во втором учреждении здравоохранения Ломбардии. Для этого были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочной станций. Также в двух медицинских учреждениях эпидемиологи и вирусологи Минобороны России провели рекогносцировку для уточнения объемов предстоящих работ.

Накануне российские специалисты Войск РХБ защиты вместе с итальянскими специалистами приступили к работе в пансионатах для пожилых людей итальянского города Бергамо.