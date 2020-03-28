Никто не забыт: Абхазия приняла «Эстафету Победы»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в международной акции «Эстафета Победы»

В абхазском городе Гудаута состоялось возложение венков и цветов к памятнику войнам-абхазам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Участники «Эстафеты Победы» в городах Гагры, Сухум, Гали и Очамчыре были возложены венки к могилам Неизвестного солдата. Протяженность маршрута «Эстафеты Победы» по Абхазии составила более 200 километров.

В годы Великой Отечественной войны сражались с немецкими захватчиками более 55 тысяч жителей республики Абхазия, из которых 22 удостоены звания Героя Советского Союза, более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.

Акция «Эстафета Победы» стартовала 5 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Она проходит сразу по двум маршрутам вдоль государственных границ России и внешних рубежей десяти государств СНГ, в том числе по территориям стран, где расположены российские военные базы. Участники эстафеты преодолеют маршрут, протяженностью более 60 тысяч километров. В городах, через которые проходит эстафета, будут организованы торжественные собрания, митинги и уроки мужества.