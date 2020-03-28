Российские специалисты продезинфицировали пансионат в итальянском Альбино
В противоэпидемических мероприятиях задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.
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Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей в итальянском городе Альбино. С сегодняшнего дня эксперты-вирусологи приступили к противоэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения Ломбардии.
Бригады врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России работают вместе с итальянскими специалистами.
За время выполнения поставленных задач, было обработано свыше 4 тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездных дорог к лечебных учреждениям, в которых лечат пациентов с COVID-19.