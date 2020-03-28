С высоты птичьего полета: опубликованы кадры строительства многофункционального военного медцентра

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля 2020 года. А в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров организуют поставку и монтаж оборудования и медицинской техники.

Нужно отметить, что строительство всех шестнадцати медицинских центров ведется с опережением графика.

Работы на стройплощадках идут в круглосуточном режиме. Сейчас на всех объектах завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий. На объектах задействовано свыше трех с половиной тысяч специалистов и восемьсот единиц техники.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - объяснил замглавы Минобороны России Тимур Иванов.

Медцентры возводят по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Работы проводят специалисты Военно-строительного комплекса оборонного ведомства с участием инженерных и железнодорожных войск.

По словам Иванова, каждый центр будет оснащен наиболее современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Уже определен штат и состав персонала медцентров, которые сейчас проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии МО РФ.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», - подчеркнул Тимур Иванов.

Замминистра добавил, что возведение центров ведется от Калининграда до Камчатки, и в задачу военных входит выполнить поручение с «высоким качеством в установленный срок».