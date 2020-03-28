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США под видом гумпомощи для беженцев в лагере «Эр-Рукбан» планируют передать грузы для боевиков

Роман Захаров
11:13 28.03.2020
На данный момент в лагере продолжают оставаться около 13,5 тысяч жителей, из которых более 6 тысяч - боевики и члены их семей.
США под видом гумпомощи для беженцев в лагере «Эр-Рукбан» планируют передать грузы для боевиков
© Фото: twitter, Dubaiinformer, Globallookpress

Межведомственные координационные штабы России и Сирии последовательно реализуют шаги, основанные на базовых принципах устава ООН, способствующих возвращению сирийцев в избранные места проживания.

Сейчас в свои дома вернулись 2 141 451 граждан страны, из них 1 334 318 - внутренне перемещенных лиц и 807 133 - беженца с территорий иностранных государств.

Официальный Дамаск проводит непрерывную работу по восстановлению стабильности и безопасности в стране, а также по скорейшей адаптации в обществе всех вернувшихся людей.

Кроме того, на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции, особое внимание руководство Сирии уделяет проведению комплекса противоэпидемических мероприятий. Так, кабмин САР утвердил шестимесячный план министерства здравоохранения и других ведомств по противодействию распространению COVID-19. Увеличено число карантинных отделений, сформированы 19 рабочих групп во всех регионах страны для мониторинга возникновения случаев заражения. В сотрудничестве с ВОЗ в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.

В то же время американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса. Вашингтон оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных террористов.

Вместе с этим так называемая «администрация лагеря» с подачи своих кураторов из США наращивает информационно-пропагандистскую кампанию, чтобы привлечь внимание мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения «гуманитарной катастрофы».

Стоит отметить, что гуманитарные проблемы «Рукбана» - это следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США. Москва и Дамаск принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев этого лагеря на подконтрольную правительству САР территорию, в свои дома. 

Все обязательства в рамках реализации плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из «Рукбана» Россией и Сирией были выполнены полностью и дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН считаем необоснованным. 

Сейчас в «Рукбане» продолжают оставаться около 13,5 тысяч жителей. Из низ более 6 тысяч - это боевики и члены их семей. Остальные остаются в лагере из-за запугивания со стороны подконтрольных американцам бандитских формирований. Сирийцам внушают, что возвращающихся граждан на родине якобы ждет произвол местных властей.

В Минобороны напомнили, что для каждого сирийца, который пожелает выйти на подконтрольную Дамаску территорию, двери всегда открыты. Все необходимые для достойного размещения беженцев условия созданы. При выходе из зоны Эт-Танф их гарантированно обеспечивают необходимой гуманитарной, медицинской и социальной помощью.

Всех выходящих из «Рукбана» людей готовы протестировать на наличие коронавируса. В случае выявления зараженных им организуют лечение.

Нежелание США оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для обеспечения беспрепятственного выезда людей из лагеря и безопасной работы представителей гуманитарных структур в оккупированной ими зоне Эт-Танф является явным доказательством того, что истинным намерением американцев в отношении «Рукбана» является заинтересованность в сохранении «конвейера» по подготовке террористов, используемых для поддержания очагов напряженности в САР.

Единственным решением гуманитарной проблемы лагеря беженцев «Эр-Рукбан», гарантирующим возвращение простых сирийцев к нормальной жизни, является окончательное его расформирование, вывод подразделений ВС США из оккупированного ими района Эт-Танф и передача территории под контроль законного сирийского правительства. 

Ранее сообщалось, что беженцы из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» начали возвращаться в окрестности Пальмиры. После полного разминирования города Тамдор туда приехали десятки жителей. По их словам, даже в полуразрушенных кварталах они чувствуют себя в большей безопасности, чем под контролем США и так называемой умеренной оппозиции. Кроме того, благодаря российской гуманитарной помощи, беженцы впервые получили нормальную пищу. Наши военные раздали жителям продуктовые наборы в которых были крупы, консервы и чай.  

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