Сотни «Ураганов» нанесли сокрушительные удары по мишеням в Амурской области

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы по координатам, которые зенитчикам передали операторы беспилотников «Орлан-10». Маневры прошли на полигоне Трехречье в Амурской области.

Координаты мишеней находились на расстоянии более 30 километров. Разведчики с воздуха наблюдали за движениями условного противника в тылу. Как только противник начал выстраивать артиллерию, по ней сразу-же был нанесен сокрушительный удар.

В учениях было задействовано около 2-х тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.