«Аллигаторы» на охоте: ударные Ка-52 «уничтожили» базу противников в Приморье
По легенде учений, летчикам предстояло найти условную базу противника и уничтожить ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Приморском крае прошли учениях экипажей вертолетов Ка-52. По легенде маневров, летчикам армейской авиации предстояло найти цели и уничтожить условную базу противника и колонну техники боевиков.
При выполнении этого задания летчики действуют самостоятельно в определённом квадрате площадью около 300 кв. км. Чтобы уйти от средств ПВО, экипаж выполняет маневрирование, меняет высоту и скорость полета от предельного малой до средней и большой высоты.
Всего летчики армейской авиации должны выполнить около 20 учебно-боевых вылетов за день.