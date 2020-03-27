«Аллигаторы» на охоте: ударные Ка-52 «уничтожили» базу противников в Приморье

В Приморском крае прошли учениях экипажей вертолетов Ка-52. По легенде маневров, летчикам армейской авиации предстояло найти цели и уничтожить условную базу противника и колонну техники боевиков.

При выполнении этого задания летчики действуют самостоятельно в определённом квадрате площадью около 300 кв. км. Чтобы уйти от средств ПВО, экипаж выполняет маневрирование, меняет высоту и скорость полета от предельного малой до средней и большой высоты.

Всего летчики армейской авиации должны выполнить около 20 учебно-боевых вылетов за день.