Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО

Летчики вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся на Кубани, прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ. Полк одним из первых получил на вооружение эту новейшую машину, что существенно ускорило процесс подготовки и переучивания летного состава.

В ходе учений летчиком предстояло применить при выполнении сложных видов маневров средства поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения.

Главная особенность вертолета Ми-28УБ - это двойная система управления, то есть машиной можно управлять как из кабины летчика-командира, так и из кабины летчика-оператора. Второй член экипажа может брать управление на себя в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации.

В ходе обучения были смоделированы ситуации, возникающие при отказе оборудования в полете. Для этого на вертолете установлен пульт имитации отказов. Благодаря такой отработке, летчики улучшают натренированность в нештатной ситуации.

Еще одной важной особенностью Ми-28УБ является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач.

Бортовая радиолокационная станция позволяет круглосуточно работать даже в самых сложных метеоусловиях, и предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.