Бой коронавирусу: кадры работы военных РФ в пансионатах Бергамо
Группировка российских специалистов приступила к работе в учреждениях здравоохранения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные врачи и специалисты Войск РХБ защиты вместе с итальянскими специалистами приступил к работе в пансионатах для пожилых людей итальянского города Бергамо.
В них находятся заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19. Эксклюзивные кадры работы военнослужащих публикует «Звезда».
Российские военные медики будут лечить пациентов, находящихся в 65 пансионатах, которые перепрофилированы на прием пожилых пациентов с диагнозом «коронавирус».
Также военные проведут дезинфекцию помещений и прилегающей территории. Для этих целей будет задействована специальная военная техника.