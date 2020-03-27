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«Спасибо, что протянули руку»: итальянцы благодарят военных РФ за помощь в Бергамо

Андрей Аркадьев
Константин Худолеев
14:23 27.03.2020
Российским военным предстоит обработать 65 домов престарелых с инфекционными отделениями в провинции Ломбардия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные специалисты сегодня начинают работу в итальянском Бергамо, где зараженных коронавирусом свыше десяти тысяч. Медики будут оказывать помощь пациентам в одном из пансионатов. Также военные проведут дезинфекцию помещений и прилегающей территории.

Военнослужащие пришли в пансионат для пожилых пациентов. У специалистов строгий дресс-код: костюмы, исключающие попадание возбудителей болезни, две пары перчаток, очки, маски. Военные из России осматривают все помещения.

После начала эпидемии пансионат перепрофилировали на прием пожилых пациентов с диагнозом «коронавирус». Многие из них сейчас на искусственной вентиляции легких. Врачам требуется помощь прежде всего в санитарной обработке всех помещений. Военные выясняют все детали об этой больнице, изучают, как устроен въезд на территорию, куда должна зайти российская техника специалистов РХБЗ.

«Мы определили объем задач по дезинфекции, по проведению анализа и по проведению мероприятий здесь на территории пансионата», - сказал начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты Игорь Богомолов.

Огромные площади следует обрабатывать специальными растворами, которые уничтожают болезнетворные патогены. Обработать предстоит и больничный транспорт, чтобы не допустить распространения инфекции.

«У нас большие сложности в связи с нехваткой персонала и докторов. Мы обязаны обеспечить безопасность каждого пациента, чтобы бороться с этой болезнью. Спасибо, что протянули нам руку, помогите нам», - сказал генеральный директор медицинского учреждения Фабрицио Ладзарини.

По завершении осмотра вся спецодежда отправляется на обработку, и даже снимать ее необходимо осторожно.

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