Монтаж зданий медцентров Минобороны начали в Одинцово и Нижнем Новгороде

Работы по строительству 16 медицинских центров в четырех военных округах идут круглосуточно, все фундаменты будут залиты к концу недели. Об этом 27 марта на селекторном совещании сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены и мы перешли к монтажу зданий», - сказал он.

По его словам, сейчас работу на объектах ведут более 3,5 тысячи человек, задействовано 800 единиц техники.

«Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками и составляет на текущий момент более 3,5 тысячи человек и 800 единиц техники», - добавил Иванов.

Одновременно, продолжил он, организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», - сказал замминистра.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

«Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - отметил Иванов.

Специализированную медицинскую помощь в центрах сможет получать и гражданское население, общая площадь этих лечебных учреждений составит 115 тысяч квадратных метров, сообщил Тимур Иванов.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения», - заявил замглавы военного ведомства.

Он подчеркнул, что возведение центров - это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство, которое ведется от Калининграда до Камчатки, и главная задача - выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок.

«Сроки строительства очень сжатые - от 40 до 56 суток», - сказал Иванов, отметив, что площадь возводимых центров составит почти 115 тысяч квадратных метров - от 5 тысяч до 12 тысяч квадратных метров, в зависимости от этажности и емкости центра.

По оценке замминистра, возводятся объекты капитального характера с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи, отметил Иванов, координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.