Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Монтаж зданий медцентров Минобороны начали в Одинцово и Нижнем Новгороде

Андрей Аркадьев
12:14 27.03.2020
Гражданское население также сможет получать медпомощь в военных медцентрах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Работы по строительству 16 медицинских центров в четырех военных округах идут круглосуточно, все фундаменты будут залиты к концу недели. Об этом 27 марта на селекторном совещании сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены и мы перешли к монтажу зданий», - сказал он.

По его словам, сейчас работу на объектах ведут более 3,5 тысячи человек, задействовано 800 единиц техники.

«Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками и составляет на текущий момент более 3,5 тысячи человек и 800 единиц техники», - добавил Иванов.

Одновременно, продолжил он, организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами,  оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», - сказал замминистра.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

«Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - отметил Иванов.

Специализированную медицинскую помощь в центрах сможет получать и гражданское население, общая площадь этих лечебных учреждений составит 115 тысяч квадратных метров, сообщил Тимур Иванов.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения», - заявил замглавы военного ведомства.

Он подчеркнул, что возведение центров - это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство, которое ведется от Калининграда до Камчатки, и главная задача - выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок.

«Сроки строительства очень сжатые - от 40 до 56 суток», - сказал Иванов, отметив, что площадь возводимых центров составит почти 115 тысяч квадратных метров - от 5 тысяч до 12 тысяч квадратных метров, в зависимости от этажности и емкости центра.

По оценке замминистра, возводятся объекты капитального характера с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки  реализуемой задачи, отметил Иванов, координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.03.2020, 09:02
В Москве вылечили от коронавируса еще троих заболевших
Дата27.03.2020, 04:00
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:15 В стране и мире
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
12:57 В стране и мире
Новая российская тест-система позволит определить людей с иммунитетом к коронавирусу
12:35 ОПК
Сотрудники Роскосмоса пройдут тесты на коронавирус
12:14 Армия
Видео
Монтаж зданий медцентров Минобороны начали в Одинцово и Нижнем Новгороде
12:06 В стране и мире
Мишустин: необходимо распространить на все регионы РФ противокоронавирусные меры, принятые в Московском регионе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:19 В стране и мире
Жена Игоря Николаева сообщила, что певец ждет результаты анализа на коронавирус
13:15 В стране и мире
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
13:08 В стране и мире
Онлайн-путешествия: юнармейцы отправились в виртуальный тур, не выходя из дома
12:57 В стране и мире
Новая российская тест-система позволит определить людей с иммунитетом к коронавирусу
12:51 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Слава богу, выздоравливаем»: помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии
«Калашников» показал испытания ручного пулемета безостановочной стрельбой
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Видео
Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.