Прикрыть небо: С-400 отразили удар «противника» под Мурманском

Военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированные в Мурманской области, провели учение по охране и обороне воздушного пространства военных объектов. В ходе тренировки расчеты С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

«На начальном этапе учения подразделения совершили марш в назначенный позиционный район. После оперативного развертывания пусковых установок расчеты осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели», - говорится в сообщении.

На втором этапе учений расчеты, поразив все цели, сменили позиции, а также отразили нападение условных диверсантов и преодолели «зараженный» участок местности.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.