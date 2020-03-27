Быстрый и точный: бойцы ВВО сразились за звание лучшего стрелка в Бурятии

Лучшие бойцы Восточного военного округа и всех спецподразделений страны сразились за звание самого быстрого и точного стрелка. На танковом полигоне Дивизионный в Бурятии впервые прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе.

Задача военнослужащих - поразить движущиеся и статичные мишени из автомата Калашникова и пистолета Макарова. При этом сами стрелки должны постоянно находиться в движении.

Такие тренировки и соревнования помогают им усовершенствовать реакцию и развить навыки тактической стрельбы в различных условиях.