Быстрый и точный: бойцы ВВО сразились за звание лучшего стрелка в Бурятии
В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих, среди которых есть и женщины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лучшие бойцы Восточного военного округа и всех спецподразделений страны сразились за звание самого быстрого и точного стрелка. На танковом полигоне Дивизионный в Бурятии впервые прошел чемпионат по армейской тактической стрельбе.
Задача военнослужащих - поразить движущиеся и статичные мишени из автомата Калашникова и пистолета Макарова. При этом сами стрелки должны постоянно находиться в движении.
Такие тренировки и соревнования помогают им усовершенствовать реакцию и развить навыки тактической стрельбы в различных условиях.