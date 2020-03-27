Держать оборону: мотострелки дали отпор «противнику» в Калининградской области

В Калининградской области на полигон Добровольский вышли мотострелки, чтобы дать отпор условному противнику. В их арсенале не только передовая тактика, но и самая современная техника.

Перед взводом стояла задача остановить продвижение противника, не дать ему развернуть боевые порядки. В ходе тренировки тактическая обстановка менялась постоянно: дозорные машины, первыми встретившие неприятеля, покинули поле боя после выполнения задачи. Под прикрытием плотного огня командиры перегруппировали личный состав и технику, передовые подразделения отошли назад, увлекая за собой противника, где ему уже подготовили отпор.

Исходя из обстановки, командир мотострелкового батальона Владислав Никифоров самостоятельно принимал решение и выбирал наиболее эффективную тактику.

«Тактика боя выбрана, и моим решением развита маневренная оборона, мы вынуждаем противника как можно раньше развернуться для того, чтобы он вышел на рубежи и шел по маршрутам, которые нам необходимы», - сказал он.

Для мотострелков тактические учения в составе батальонов с боевой стрельбой - это своего рода экзамен после курса индивидуальной подготовки, занятий в составе взводов и рот. Боевые стрельбы и сдача зачетов командирам проводятся круглый год.