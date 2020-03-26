Ансамбль Александрова по видеосвязи выступил перед воспитанниками военных училищ

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы и в образ жизни воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ. Минобороны организовало дня них цикл встреч с известными артистами. Естественно, онлайн. Объявили об этом по телемосту, который соединил несколько регионов.

«Сегодня, в день работников культуры, мы открываем цикл этих мероприятий творческой встречей с коллективом легендарного, а правильнее говорить - самого лучшего Академического ансамбля песни и пляски российской Армии имени Александрова», - сказал на церемонии открытия статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Прославленный коллектив исполнил песни из своей «золотой коллекции». После онлайн концерта учащимся дали возможность задать артистам вопросы.

Ранее, из-за ситуации с коронавирусом, во всех довузовских военных учебных заведениях весенние каникулы перенесли на начало лета. Это сделано, чтобы исключить риск заражения воспитанников по дороге к родителям.