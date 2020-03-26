Попадание в цель из пикирования: экипажи Су-34 ЦВО готовятся к конкурсу «Авиадартс»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа готовятся к одному из самых зрелищных конкурсов Армейских игр - «Авиадартс».

Штурмовой бомбардировщик Су-34 многофункционален, он способен нести ракеты и бомбы, и вести бой в воздухе. На боевых воздушных судах установлены блоки, в которых содержаться ракеты класса земля-воздух С-13, способные поражать наземные цели противника. Именно сегодня летчики отработали пуск ракет по целям.

Нужно отметить, что на самом конкурсе «Авиадартс» попадание должно быть практически идеальными. По условию соревнований, пилот должен совершить пикирование и из него попасть в цель размером 9 на 9 метров. Задание это настолько не простое, что за любое попадание уже дается 100 баллов, а меньше 100 - за попадание в определенном радиусе. Поэтому здесь особенно важна томность.

«Необходимо выдерживать угол пикирование - не больше 30 градусов. Также визуальное расстояние до захода на цель. Само прицеливание пилотирование самолета - совмещаем прицел с целью и производим пуск», - рассказал «Звезде» пилот истребителя.

На конкурсе «Авиадартс» будет оценивается и техника пилотирования. Днем ранее пилоты уже успели показать несколько самых важных элементов высшего пилотажа, которые они выполняли в диапазоне от 300 метров до 3000 тысяч метров.