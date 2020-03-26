Захват БТР глазами «диверсанта»: зрелищные учения морпехов в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой на бронетранспортерах БТР-82А в рамках командно-штабного учения.

Всего в маневрах было задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники.

По легенде, военным предстояло в незнакомой горно-лесистой местности найти условного противника, блокировать его, захватить и уничтожить.

В одном из тактических эпизодов рота морской пехоты «отразила» огневую засаду диверсантов незаконного вооруженного формирования. Кроме того военнослужащие усовершенствовали навыки организации наблюдательных постов, устройства разведывательных засад, инженерного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений.