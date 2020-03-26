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Т-72БА, «Мста-Б» и БМП-2: кадры учений военнослужащих ЗВО под Воронежем

Тамара Астапенкова
05:43 26.03.2020
По сценарию маневров военнослужащим предстояло остановить наступление танковой армады условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИнобороны РФ

В Воронежской области на полигоне Погоново прошли учения мотострелков, артиллеристов и танкистов Западного военного округа. По сценарию маневров, военнослужащим предстояло остановить наступление танковой армады условного противника, а также удержать оборону населенного пункта.

Мотострелки, артиллеристы и танкисты удерживали оборону населенного пункта на  боевых машинах Т-72БА, с помощью расчетов гаубиц «Мста-Б» и экипажей БМП-2. Огневой шквал военнослужащих уничтожил передовые бронегруппы и поразил цели на дальностях до 1200 метров.

Основной целью учений являлась проверка управления и взаимодействия командиров батальонов и основных подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерно-саперных подразделений. В общей сложности в учениях были задействованы более тысячи военнослужащих и около 120 единиц техники.

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