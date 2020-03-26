Разведка, анализ, обработка: кадры учений РХБЗ с отработкой задач по борьбе с COVID-2019

В Вооруженных Силах РФ с 25 по 28 марта проходит проверка по решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Для этого подразделения войск радиационной, химической и бактериологической защиты Западного и Центрального военных округов вышли на полигоны для отработки поставленных задач.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На полигонах военнослужащими были развернуты пункты специальной обработки военной техники и личного состава. Подразделения приступили к проведению мероприятий по профилактике эпидемиологической обстановки в районах развертывания, специальной обработке зданий и сооружений и участков дорог.

В районах проведения практических действий были развернуты посты радиационной и химической разведки, регулярно проводится анализ эпидемиологической обстановки и комплекс мер по изоляции районов условного заражения.

Военнослужащими отрабатываются вопросы применения современных средств для дегазации и специальной очистке с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ, установок специальной обработки УССО, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У и полевых лабораторий КЛП-10.