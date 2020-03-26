Борьба с COVID-19: в ВС РФ провели 3241 тестирование на коронавирус
Все результаты тестов отрицательные, заболевших в рядах российской армии нет.
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В ВС РФ провели уже 3241 тестирование военнослужащих на коронавирус. Все результаты тестов отрицательные, заболевших в рядах российской армии нет.
Как сообщается в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке Министерства обороны России, на данный момент в 32 госпиталях развернуты отделения вместимостью в 3591 койко-место. Также развернуто 2782 аппарата ИВЛ.
Для мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки работают 9 оперативных групп. Также действуют 15 многофункциональных комплексов для выявления возбудителей коронавирусной инфекции.
Развернуто 5537 стационарных контрольных пунктов термометрии. Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов.