Российские специалисты завершили рекогносцировку в Бергамо

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами 26 марта провели рекогносцировку в четырех комплексах учреждения здравоохранения для пожилых людей «Carisma» в городе Бергамо. Комплексы используются для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ходе осмотра и при общении с персоналом учреждений были определены комплекс первоочередных профилактических мероприятий по снижению распространения коронавируса среди постояльцев пансионатов для престарелых.

Также был определен объем работ по дезинфекции прилегающей к ним территории и внутренних помещений, а также согласована рецептура для дезинфекции.

Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях, российские специалисты 27 марта приступят к борьбе с вирусом в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо.

Напомним, российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общая протяженность их маршрута составила около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.