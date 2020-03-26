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Российские специалисты завершили рекогносцировку в Бергамо

Егор Левин
21:42 26.03.2020
В ходе осмотра были определены первоочередные задачи по снижению распространения инфекции.
Российские специалисты завершили рекогносцировку в Бергамо
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами 26 марта провели рекогносцировку в четырех комплексах учреждения здравоохранения для пожилых людей «Carisma» в городе Бергамо. Комплексы используются для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ходе осмотра и при общении с персоналом учреждений были определены комплекс первоочередных профилактических мероприятий по снижению распространения коронавируса среди постояльцев пансионатов для престарелых.

Также был определен объем работ по дезинфекции прилегающей к ним территории и внутренних помещений, а также согласована рецептура для дезинфекции.

Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях, российские специалисты 27 марта приступят к борьбе с вирусом в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо.

Напомним, российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общая протяженность их маршрута составила около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

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