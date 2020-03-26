Войска РХБ защиты приступили к обработке техники на полигоне Кирилловский в Ленобласти

Учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса, стартовали на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Подразделениями военной полиции осуществлено блокирование района, медицинским отрядом специального назначения развернут полевой госпиталь для приема зараженных, посты РХБЗ осуществляют забор проб воздуха, воды и грунта для оценки степени заражения», - говорится в сообщении.

Для выполнения поставленных задач на полигоне задействованы военная и специальная техника, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационный комплект войсковой ДКВ, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы лабораторий полевых КЛП-10, инженерная техника и др.

Машина ТМС-65 может проводить специальную обработку (дегазацию, дезинфекцию) газовым или газокапельным способом тяжелой военной техники, оборудования, невысоких зданий и сооружений, а также проводить дезинсекцию районов (участков местности).

Полевая лаборатория КЛП-10 предназначена для проведения качественного и количественного анализа проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов. Комплекс может использоваться в боевой обстановке, в зоне ликвидации последствий тяжелых техногенных катастроф и стихийных бедствий. При этом экипаж комплекса имеет возможность в течение 10 суток действовать в автономном режиме. Функционал лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно определять карантинные инфекции и оперативно передавать собранную информацию с помощью специальной системы связи. Взятые КЛП-10 пробы, в том числе представляющие опасность, могут без риска храниться и транспортироваться.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов. АРС-14КМ обеспечивает обработку полосы (участка местности) шириной 5 метров и длиной свыше 500 метров при норме расхода 1 л/м.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.