На передовой в борьбе с COVID-19: какие задачи будут решать российские специалисты в Бергамо

Российские военные специалисты, которые прибыли в Италию, с завтрашнего дня приступят к оказанию помощи больным коронавирусом. Работать они будут в Бергамо, все силы бросят, в первую очередь, на оказание экстренной помощи людям. Также бригады медиков распределят по местным пансионатам, где лечат зараженных COVID-19.

Российский триколор на входе в отель Сан-Марко в Бергамо теперь, как и итальянский, ближе всего к знамени Евросоюза. Итальянская пресса снимает каждый шаг российских военных. Тема пресс-конференции – «Конкретные меры помощи, которые готовы оказать в Бергамо российские военные». Заместитель губернатора провинции Ломбардия Фабрицио Сала благодарит нашу страну и в какой-то момент переходит в своей речи на русский язык.

«Я благодарю правительство России и представителя России здесь, генерального консула, благодарю господина генерала за то, что вы здесь и проведете хорошую работу. Спасибо», - сказал в своем обращении замгубернатора Сала.

В Бергамо в отделениях реанимации находятся более 1200 человек, всего пациентов с диагнозом коронавирус - 10 тысяч, сотни умерших. В городе строится полевой госпиталь, его запустят через несколько дней, и военные медики из России будут работать там, а пока им предстоит помочь пациентам больниц, в которые превратились пансионаты для пожилых людей.

«Будем оказывать помощь в тех 65 пансионатах города, где не хватает медицинского персонала, где содержатся пожилые люди. Сегодня выезжаем в первые четыре пансионата в городе Бергамо, где определимся с конкретным объемом задач, как по оказанию медицинского помощи, так и по мероприятиям по дезинфекции», - заявил заместитель начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

Власти города просят провести в этих 65 лечебных учреждениях и санитарную обработку всех помещений и транспорта, чтобы снизить риск новых заражений.

«В ряде средств массовой информации сегодня утром появились данные о том, что 50% военных, которые прибыли в Италию, больны коронавирусом. Это, как видите, не соответствует действительности, все здоровы и готовы к выполнению задач», - добавил Сергей Кикоть.

Подобная публикация в итальянской прессе не единственная. Центральная римская Газета La Stampa и вовсе пишет, что оборудование, которое привезли российские специалисты, может оказаться бесполезным в борьбе против коронавирусной инфекции, и даже подозревает, что истинная цель наших военных, прибывших в Бергамо, совсем не помощь в борьбе с эпидемией.

Подобных публикаций немало не только на Апеннинах. В польской прессе предполагают, что Россия помогает Италии, чтобы добиться отмены санкций, британские СМИ подозревают, что борясь с вирусом в Италии Москва разваливает Евросоюз, американские таблоиды обвиняет Россию в разжигании нового этапа информационной войны.

Простые жители Италии на «откровения» некоторых местных и заокеанских журналистов не реагируют. Они благодарны за помощь, которая прибыла из России в самый тяжелый момент.

«Я рад этой ситуации, потому что думаю, что это хорошо для Италии. Нам нужна помощь России», - уверен местный житель по имени Давид.

В городе, где в это время года уже обычно немало туристов, сейчас очень пусто - закрыто большинство предприятий. Как и во всей Италии, жителям города предписано сидеть дома, но выходить на улицу все же можно.

Сейчас закрыты все рестораны, кафе, и большинство гостиниц. В одной из немногих, что открыта - живут специалисты, съехавшиеся из других регионов Италии на борьбу с эпидемией и российские военные. Повсюду в номерах расставлены средства для дезинфекции рук, персонал в резиновых перчатках и с электронными термометрами.

Эпидемия, обескровившая север Италии и превратившая города в пустынные декорации еще далека от завершения, а в ближайшее время к борьбе с ней присоединятся наши военные специалисты.