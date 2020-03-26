Российские военные отрабатывают навыки по борьбе с массовым заражением

Министерство обороны России сейчас проводит глобальную проверку готовности Вооруженных сил к решению в случае необходимости задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этого в Центральном и Западном округах проходят учения ВКС, Инженерных войск, ракетчиков и подразделений РХБЗ.

Бригада РХБЗ Западного военного округа отрабатывает задачи по локализации условной ЧС на полигоне Погоново в Воронежской области.

«На полигоне подразделения РХБЗ приступили к отработке задач по развертыванию района специальной обработки техники, личного состава и объектов инфраструктуры с применением современной военной и специальной техники», - сообщает пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие выполняют комплекс нормативов с применением инженерно-технических передвижных комплексов химической защиты дегазационного комплекта войскового ДКВ, авторазливочных станций, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У, комплексов лабораторий полевых КЛП-10 и др.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в РВСН сформированы сводные отряды в рамках борьбы с коронавирусом. Подразделения развернули районы специальной обработки вооружения, военной техники и санитарной обработки личного состава, а также провели тренировку по обеззараживанию участков дорог с применением специальной техники.

Для выполнения практических действий привлекаются силы и средства медицинского обеспечения, подразделения МТО и РХБ защиты. Привлечены около 100 единиц техники, в том числе автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».