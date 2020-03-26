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Российские вирусологи прибыли в Бергамо

Вадим Синицын
01:41 26.03.2020
Для этого военные совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик-ди-Маре», где ранее приземлились российские Ил-76.
Российские вирусологи прибыли в Бергамо
© Фото: Минобороны России

Военные специалисты из России прибыли в итальянский Бергамо.  Там разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом, от которого страдает республика.

Колонна техники со специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио. Для этого военные совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик-ди-Маре», где ранее приземлились российские военно-транспортные самолеты Ил-76. Протяженность маршрута составила 600 километров.

На всем пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии. В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики и высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средства. Всего марш совершают 22 единицы техники.

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