Российские вирусологи прибыли в Бергамо

Военные специалисты из России прибыли в итальянский Бергамо. Там разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом, от которого страдает республика.

Колонна техники со специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио. Для этого военные совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик-ди-Маре», где ранее приземлились российские военно-транспортные самолеты Ил-76. Протяженность маршрута составила 600 километров.

На всем пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии. В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики и высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средства. Всего марш совершают 22 единицы техники.