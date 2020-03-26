Самолет ВКС РФ доставил более миллиона масок из Китая

Самолет ВКС России доставил из Китая более миллиона масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Их безвозмездно передал Минобороны России известный китайский предприниматель, почетный член Русского географического общества Джек Ма.

В ходе телефонного разговора с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу предприниматель отметил, что был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китайской Народной Республике.

Джек Ма поблагодарил министра обороны РФ за оказанную поддержку и подчеркнул, что помогает России сейчас и продолжит эту работу в знак глубокого уважения и дружеских отношений с главой российского военного ведомства.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз.

«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», - сказал министр обороны.

Накануне, 25 марта, самолет Ан-124 «Руслан» доставил из Китая в Россию более 30 тонн средств индивидуальной защиты.