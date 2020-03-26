Шквальный огонь: артиллеристы уничтожили «противника» в Нижегородской области
В маневрах приняли участие несколько сотен военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Тактические учения артиллерии первой танковой армии Западного округа вступили в активную фазу в Нижегородской области.
На полигон Мулино вышли около тысячи комплексов - реактивные системы залпового огня и самоходные установки.
Военнослужащие действовали под прикрытием новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ».