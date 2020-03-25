Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ доставил в Италию средства для борьбы с коронавирусом

Очередной, 15-й по счету самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную недалеко от Рима.

Российская Федерация оказывает Италии помощь в борьбе с пандемией коронавируса по договоренности президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, достигнутой 21 марта текущего года.

Российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием уже несколько дней перебрасываются самолетами ВКС в Италию. Первая группа прибывших российских специалистов отправится на помощь в город Бергамо, в котором ситуация с эпидемией коронавируса близка к патовой.

По последним данным, в Италии общее число инфицированных COVID-19 составляет более 69 тысяч, количество погибших - 6,8 тысячи пациентов. Сумели справиться с болезнью - 8,3 тысячи зараженных.