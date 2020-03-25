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Невероятная маневренность и широкий ассортимент вооружения: летчики ВКС РФ продемонстрировали боевые возможности новейших Су-57

Константин Коковешников
07:51 25.03.2020
Испытывая огромные перегрузки, российские офицеры показали все, на что способен один из самых совершенных авиационных комплексов в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ

Летчики Воздушно-космических сил полностью освоили истребители пятого поколения Су-57. Минобороны опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей самолета. Полеты проходили на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок. Армия уже заказала еще 76 истребителей Су-57 в рамках Гособоронзаказа.

Помимо широкого ассортимента вооружения, самолет не имеет аналогов еще и за счет летных способностей: если другим для перехода на сверхзвук нужен форсаж, то для новой «сушки» - это практически крейсерская скорость.

Почти вертикальный взлет и невероятная маневренность отличают одну из главных и прорывных разработок российской боевой авиации. Программа по созданию истребителя пятого поколения стартовала в начале двухтысячных. Первый летный экземпляр поднялся в воздух в 2010 году. Тогда его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. Серийное производство Су-57 началось меньше года назад. И вот теперь в Минобороны сообщили, что новая техника полностью освоена.

То, что со стороны выглядит как четко отработанный процесс, требует от тех, кто находится внутри крылатых машин, максимальной концентрации. На пределе возможностей, испытывая огромные перегрузки, офицеры ВКС продемонстрировали все, на что способен один из самых совершенных авиационных комплексов в мире.

Скрытое под фюзеляжем вооружение обеспечивает почти идеальную геометрию крыла, а новейший комплекс бортового оборудования позволяет летать на малых и предельно малых высотах. В ходе выполнения полетных заданий летчики отработали одиночный и групповой пилотаж.

В ближнем воздушном бою Су-57 просто нет равных. Он сохраняет устойчивость даже при больших углах атаки. Новейший многофункциональный истребитель пятого поколения предназначен для поражения всех видов целей. За счет современных композитных материалов остается практически неуловимым для радиолокационных средств вероятного противника. Без режима форсаж, а значит и перерасхода топлива, он способен летать на сверхзвуке.

Летно-технические характеристики Су-57 были неоднократно подтверждены в Сирии. Там они прошли проверку в реальных боевых условиях. А в прошлом году на форуме «Армия» стало известно о подписании крупнейшего контракта на поставку российским ВКС 76-ти таких машин. К 2028 году ими планируют перевооружить три авиаполка.

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