Покорители небес: кадры группового пилотажа и воздушного боя Су-57

Экипажи Су-57 ВКС России в ходе выполнения полетных заданий полностью освоили режимы полета, производимые на предельных высотах, скоростях и перегрузках.

Летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, полеты на малых и предельно малых высотах, групповую слетанность в составе звена и боевое применение авиационных средств поражения.

На заключительном этапе полетных заданий экипажи выполнили элементы ближнего воздушного боя, с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Су-57 – истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам, отметил глава государства.

Самолет оснащен новейшим комплексом бортового оборудования, вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, а также радиопоглощающим покрытием. Он способен поражать как наземные, так и надводные цели противника, может вести бой с истребителями любого типа.