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Новое лицо ВС РФ: о чем Шойгу рассказал с трибуны Совета Федерации

Алексей Казанников
22:30 25.03.2020
Глава оборонного ведомства рассказал, как изменился облик российской армии и какие задачи стоят перед ней сейчас.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня выступил перед сенаторами Совета Федерации. Глава оборонного ведомства рассказал, как за последние годы вырос потенциал нашей армии. 

Потенциал Вооруженных Сил за последние 7 лет увеличился более, чем в два раза, именно это позволяет держать стратегический паритет с блоком стран НАТО. С этого заявления Сергей Шойгу начал свое выступление. При этом, угроз у российских границ меньше не становится, констатирует министр. Единственное разумное решение в такой ситуации - наращивание потенциала сдерживания. 

«На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные комплексы "Кинжал". Проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон". В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк "Авангард", а также лазерные установки "Пересвет". Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - поделился информацией с сенаторами Шойгу.

Министр обороны привел и цифры: оснащенность российских войск современным вооружением уже доведена до 68%. Что касается стратегических ядерных сил, то там доля новых образцов вооружения и военной техники составляет 87%.

Не стоит забывать, говорит Шойгу, и о кибербезопасности. На инфраструктуру Минобороны за последние три года хакеры из-за рубежа покушались 25 тысяч раз, все атаки были нейтрализованы. Впрочем секретную информацию пытаются заполучить не только профессиональные взломщики.

«В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о средствах массовой информации, его активисты пытаются проникать на военные объекты. Охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные. На кладбища и поминки наших погибших ребят. Снимают входы и выходы на закрытые помещения Минобороны», - предупредил Шойгу.

Российская армия изменилась кардинально, говорит министр обороны. Это в первую очередь касается колоссального опыта: в Сирии его за последние годы получили все командующие войсками военных округов и общевойсковых армий, а среди военных летчиков теперь есть целая плеяда высококлассных пилотов, имеющих 200 и больше боевых вылетов. Но речь идет и об оснащении: не только техническом, сам быт российских солдат в армии сильно изменился.

«Многие из вас помнят банные дни в армии, смену белья раз в 7 дней, стирку портянок, подворотничков в рукомойниках холодной водой. В настоящее время все места проживания военнослужащих оборудованы 35 тысячами душевых кабин, где можно помыться в любое время а не раз в неделю», - заявил Шойгу.

Глава Минобороны поблагодарил всех, кто помог строительству Главного храма Вооруженных сил России - больше 91 тысячи человек пожертвовали на это свои средства. Информация о своих героических родственниках-участниках Великой Отечественной войны приходит со всего мира.

«В музейном комплексе "Дорога Памяти" на прихрамовой территории впервые в мировой истории увековечивается память всех участников войны. На сегодняшний день обработано уже более 27 миллионов фотографий и записей о них, размещено 11,5 тысяч фронтовых писем», - рассказал Шойгу.

В Совете Федерации открылась выставка «Дорога Памяти». Каждый сотрудник может, не отходя от своего рабочего места, принять участие в акции - добавить фотографии, загрузить письмо своего заслуженного предка. Для того, чтобы почтить память тех, кому мы обязаны жизнью.

Если надо, то документ оцифруют прямо здесь и уже через несколько часов ваш родственник среди тех, кто не будет забыт. Технологию в Совете Федерации первыми опробовали спикер верхней палаты Валентина Матвиенко и замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Я загрузил фото своего деда, он у меня живой вернулся, слава Богу. Старший сержант Картаполов Леонид Макарович. Загрузил информацию о двоюродных своих дедах - их у меня четверо. Один из них офицер, капитан Облапко. Поэтому все, все они там», - заявил Картаполов.

Все загруженные фотографии и письма появятся в мемориальном комплексе у храма Вооруженных Сил, который откроется 9 мая. Но на этом «Дорога памяти» не закончится, сбор информации о героических предках продолжится и после 75-летия Великой Победы.

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