В акватории Черного моря пропал с радаров истребитель Су-27

В среду, 25 марта, около 20.10 часов во время проведения плановых полетов над акваторией Черного моря неподалеку от Феодосии пропал с радаров истребитель Су-27.

Минутой позже удалось зафиксировать сигнал аварийного радиомаяка в районе пропажи. Для поиска и спасения пилота была оперативно организована поисково-спасательная служба Южного военного округа в составе самолета Ан-26 и вертолета Ми-8, а также на поиски направили малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, оказавшиеся поблизости.

По предварительным данным, истребитель потерпел крушение в море. Процедуры поиска пилота самолета затрудняют сложные погодные метеоусловия.