Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию

Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетел с подмосковного аэропорта в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии Практик ди Маре», - говорится в сообщении.

Российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием уже несколько дней перебрасываются самолетами ВКС в Италию. Первая группа прибывших российских специалистов отправится на помощь в город Бергамо, в котором ситуация с эпидемией коронавируса близка к патовой.

По последним данным, в Италии общее число инфицированных COVID-19 составляет более 69 тысяч, количество погибших 6,8 тысяч пациентов, сумели справиться с болезнью 8,3 тысячи зараженных.