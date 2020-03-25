Самолеты ВТА приступили к перебазированию в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19
Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) приступили к перебазированию на оперативный аэродром в Саратовской области в рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций.
Запланирована отработка задач по переброске личного состава и военной техники войск радиационной, химической и биологической защиты на большие расстояния.
Целью проверки, инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Особо отмечается, что все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил России без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.
По итогам проверки, которая завершится 28 марта, будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.