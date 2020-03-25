Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью

Егор Левин
20:55 25.03.2020
Марш совершают 22 единицы российской спецтехники и автомобили сопровождения и техобеспечения, предоставленные Итальянской стороной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии Практик-де-Маре в город Бергамо, проследовала город Болонья и продолжает движение.

Напомним, военные специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общая протяженность маршрута около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные Итальянской стороной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.03.2020, 19:16
Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию
Дата25.03.2020, 13:54
Путин поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:34 Армия
Самолеты ВТА приступили к перебазированию в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19
21:19 В стране и мире
В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину
20:55 Армия
Видео
Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью
20:47 В стране и мире
Собянин раскрыл подробности строительства клиники в Москве для больных коронавирусом
20:27 В стране и мире
«Рестораны, кафе и парки»: Собянин анонсировал закрытие общественных мест Москвы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:36 Армия
Видео
«Разрывать сердца и души»: экс-замкомандира «Стрижей» поделился впечатлениями о Су-57
20:55 Армия
Видео
Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью
20:43 В стране и мире
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
19:44 Армия
Видео
На пути в Бергамо: российские вирусологи продолжили марш после дозаправки во Флоренции
19:24 В стране и мире
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.