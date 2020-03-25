Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии Практик-де-Маре в город Бергамо, проследовала город Болонья и продолжает движение.

Напомним, военные специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общая протяженность маршрута около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные Итальянской стороной.