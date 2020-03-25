На пути в Бергамо: российские вирусологи продолжили марш после дозаправки во Флоренции

Российская колонна со спецтехникой и военными специалистами Министерства обороны РФ продолжила марш в итальянский Бергамо после дозаправки и осмотра техники во Флоренции.

В составе колонны находятся мобильный диагностический комплекс анализа, мобильные средства дезинфекции, а также спецоборудование для помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.

Предварительно, до первой остановки, военнослужащие преодолели уже более 250 километров. Напомним, специалисты прибыли в Италию для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса. Общая протяженность маршрута около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.